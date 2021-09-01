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صحيفة المناطق السعودية
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بعد هاشتاق “#الجوهرة_معنفة_بريدة”.. “العنف الأسري” يباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها
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