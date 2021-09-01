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علامة تظهر على الجلد تُنذر بالإصابة بمرض خطير

علامة تظهر على الجلد تُنذر بالإصابة بمرض خطير
http://almnatiq.net/?p=1030383
المناطق - وكالات:

قال خبراء بـ”إكسبريس” البريطانية، إن هناك علامة وأعراض تظهر على الجلد تدل على الإصابة بمرض خطير قد يسبب انسدادًا في الشرايين، والتعرض لنوبة قلبية.

وأوضح الخبراء أنه يمكن التنبؤ بإصابة الجسم بارتفاع الكوليسترول في الدم، من خلال بروز نوع من التورم الأصفر على الجلد يُعرف بالـ”زانثوما” ويبدو على شكل فقاعات تظهر في مناطق محددة من الجسم، لافتين إلى أن هذه الفقاعات عبارة عن مخازن من مادة الكوليسترول، وتعتبر مؤشرًا كبيرًا على الإصابة بمرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، كما أنها تؤثر بشكل عام على “الأوتار الباسطة” في اليد، موضحين أن أحجامها مختلفة ومن الممكن أن تظهر على الركبة واليد والقدم والمفاصل وبجوار العين.

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