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خالد النمر يقدم علاج مهم للوقاية الأولية من جلطات القلب

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خالد النمر يقدم علاج مهم للوقاية الأولية من جلطات القلب

خالد النمر يقدم علاج مهم للوقاية الأولية من جلطات القلب
http://almnatiq.net/?p=1030386
محررو المناطق:

قدم  الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، نصيحة  للوقاية الأولية من جلطات القلب.

وقال النمر في تغريدة له على صفحته بموقع “توتير”: معلومة مهمة في الوقاية الأولية من جلطات القلب.. فإن حبة الكلسترول أقوى من حبة الأسبرين”.

وأضاف النمر: “التحكم في ارتفاع الكلسترول بحبة العلاج (بعد فشل الحمية والرياضة) أقوى في الوقاية من حدوث أول جلطة في القلب من حبة الأسبرين.

وتعد جلطة القلب، من أخطر أنواع الجلطات التي  يصاب بها البعض،  ويكون السبب فيها، التعرض لانسداد في شرايين القلب الرئيسية، وأو تراكم الكولسترول الضار علي شراين القلب.

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