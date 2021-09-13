أول صفقة عسكرية في وجود بايدن.. أمريكا توافق على عقد لصيانة أسطول الممكلة من طائرات الهليكوبتر

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقة واشنطن على عقد لصيانة أسطول المملكة من طائرات الهليكوبتر، ليكون العقد الأول مع المملكة، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، يهدف إلى “ضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز أباتشي وبلاك هوك، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز شينوك”.

وبحسب البيان، فإن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أمريكيين اثنين و350 موظفا من شركات تعاقد، إلى المملكة على مدى عامين، فى وقت أكدت فيه الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن هذا أول اتفاق دفاعي كبير مع الممكلة يُرسل إلى الكونجرس الأمريكي منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي.