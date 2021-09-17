وكيل وزارة الصحة: المصابون بمتحور”ميرس” لديهم استجابة مناعية تفاعلية ضد “كورونا”

محررو المناطق:

قال عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل وزارة الصحة، إن هناك دراسة حديثة كشفت أن المصابون سابقًا بفيروس كورونا “ميرس” يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال وكيل وزارة الصحة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “دراسة سعودية نشرت اليوم، المصابون سابقاً بفيروس كورونا ميرس يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لفيروس كورونا كوفيد، لكن هذه الاستجابة لا توفر أي حماية من التنويم والوفاة”.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,309، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,336، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,645 حالة.

كما أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.