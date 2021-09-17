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دراسة: جرعة لقاح كورونا “الثالثة” مفيدة لهذه الفئة من المرضى

دراسة: جرعة لقاح كورونا “الثالثة” مفيدة لهذه الفئة من المرضى

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دراسة: جرعة لقاح كورونا “الثالثة” مفيدة لهذه الفئة من المرضى

دراسة: جرعة لقاح كورونا “الثالثة” مفيدة لهذه الفئة من المرضى
http://almnatiq.net/?p=1030409
المناطق- وكالات:

توصل باحثون، في جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية، إلى فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19″، بالنسبة لمرضى سرطان الدم في الخلايا البائية.

وبحسب دراسة، نشرت نتائجها في مجلة “Cancer Cell” الطبية، فإن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم في الخلايا البائية، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة من أول جرعتين للقاحات كورونا، سجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة.

ونقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء، عن المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جوين نيكولز، قولها: “يبدو أن جرعة لقاح كوفيد-19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من العديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى الشخص”.

من جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة لي جرينبرجر، أن “مستويات الأجسام المضادة في دراستنا تراوحت بين 2.2 إلى أكثر من 2500، بعد إعطاء المرضى جرعة معززة”.

وأضاف: “تخبرنا الأجسام المضادة أن المريض قد استجاب للتطعيم، وهذه نتيجة إيجابية، لكن خبراء اللقاحات ما زالوا يعملون لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب بالضبط للحماية من عدوى كوفيد-19 أو تقليص آثاره لأقل حدود”.

يأتي هذا في وقت أوصت فيه الدراسة، بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح “فايزر” أو “موديرنا” على جرعة أخرى معززة، كذلك نصحت الدراسة المصابين بسرطان الدم بمواصلة تناولهم للعلاجات الموصوفة إليهم، واستشارة أطبائهم قبل أخذ الجرعة المعززة للقاح كورونا.

 

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