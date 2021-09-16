الراتب الأدنى 5 آلاف ريال.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ (فيديو)

محررو المناطق:

قالت نورة العجمي الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح التعليمية، إن قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الحالي، مشيرًة إلى أن الراتب الأدنى 5 آلاف ريال.

وأضافت لـ برنامج “120” أن الموظف سيدعم لمدة سنة بمبلغ 2500 ريال، والسنة التي تليها تتحمل المدارس كامل التكلفة.

وأشارت إلى أن عدم إلتزام بعض المدارس بالحد الأدنى، فلن تحسب له في نظام السعودة، وستنعكس عليه في جهة أخرى، بحسب آليات وزارة الموارد البشرية .