“جوجل” تنافس “آيفون 13” بهاتفها الجديد

تختبر شركة “جوجل” العالمية هاتفها الجديد بمواصفاته المميزة من أجل منافسة هاتف شركة “أبل” الجديد “آيفون 13”.
وتعمل شركة “جوجل” على اختبار هاتفها الجديد من النوع “بيكسل 6″، ولم تكشف حتى الآن عن أي موعد بخصوص إطلاقه، لكن من المتوقع أن يكون إعلانها لمنتجاتها في شهر أكتوبر من كل عام، مشيرًة إلي بعض المواصفات الخاصة به التي ستنافس سلسلة هواتف آيفون 13، وهي كالتالي:
- سيجمع “بيكسل 6” بين لونين معًا في الجهاز، وسيكون له إصدار مشتق منه وهو “بيكسل 6 برو”.
- سيحتوي “بيكسل 6 برو” على 3 كاميرا، بينما سيدمج “بيكسل 6” كاميرتين فقط.
- “بيكسل 6” سيحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.
- أما “بيكسل 6 برو” سيكون بكاميرا إضافية بدقة 48 ميجابكسل.
- سيأتي “بيكسل 6 برو” بشاشة عرض أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي، وسيدعم بطارية قوية طويلة العمر.
- سيدمج الإصدار أن من هواتف “جوجل” معالج Tensor فائق الأداء، والمعروف بأنه أحد أسرع معالجات نظام “آندرويد”.
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