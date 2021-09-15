“جوجل” تنافس “آيفون 13” بهاتفها الجديد

المناطق - وكالات:

تختبر شركة “جوجل” العالمية هاتفها الجديد بمواصفاته المميزة من أجل منافسة هاتف شركة “أبل” الجديد “آيفون 13”.

وتعمل شركة “جوجل” على اختبار هاتفها الجديد من النوع “بيكسل 6″، ولم تكشف حتى الآن عن أي موعد بخصوص إطلاقه، لكن من المتوقع أن يكون إعلانها لمنتجاتها في شهر أكتوبر من كل عام، مشيرًة إلي بعض المواصفات الخاصة به التي ستنافس سلسلة هواتف آيفون 13، وهي كالتالي: