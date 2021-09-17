“توكلنا” يكشف عن الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص فيروس كورونا

محررو المناطق:

كشف تطبيق “توكلنا”مجددًا، عن إمكانية إلغاء موعد فحص فيروس كورونا قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سابقًا، كما يمكن حجز موعد آخر بعد إلغاء الموعد الأول.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للتطبيق، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ ردًا على سؤال ورد من أحد المواطنين في هذا الشأن، أنه يمكن الغاء موعد فحص كورونا قبل الموعد بست ساعات كحد أدنى، بعد الإلغاء يمكنك حجز موعد آخر عند الرغبة بذلك” .

من جهة أخرى، أشار التطبيق إلى أن المواطن والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم جواليهما وهما خارج المملكة؛ لأن الرقم مرتبط في “أبشر”، كما أنه لا يمكن التسجيل الجديد لمن هم خارج المملكة.