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للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021

للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
http://almnatiq.net/?p=1030464
المناطق - واس:
أعلنت وزارة الرياضة، عن استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021” للمرة الثانية على التوالي وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع اتحاد المملكة لكرة اليد.
وتعد بطولة “سوبر جلوب” لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفًا بالعالم في اللعبة وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك في هذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم ونادي مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

 

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