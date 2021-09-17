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الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم

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الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم

الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم
كورونا في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1030470
محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة أن الأطفال ليسوا سواسية في مواجهتهم لفيروس كورونا، مشيرًة إلى أن المضاعفات تتفاوت وفقًا لعدة عوامل.

وقالت وزارة الصحة في “إنفو جرافيك” نشرته على منصتها الرئيسية للتوعية “عش بصحة”، على موقع “تويتر” إن هناك أطفال لديهم حالات صحية يتأثرون أكثر من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا.

وتمثلت هذه الفئات في من لديهم أمراض القلب، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، من لديهم أمراض تنفسية، مرضى السكري.

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