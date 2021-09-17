احدث الأخبار

6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم
أهم الاخبار
 للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021
أبرز المواد
 “توكلنا” يكشف عن الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص فيروس كورونا
أبرز المواد
 خطيب المسجد النبوي: الحياة الدنيا دار عملٍ وبذل يعمُرها الإنسان بما شاء
محليات
 تخفيض مخالفات المرور إلى 75%.. شائعة جديدة تغزو مواقع التوصل
أبرز المواد
 إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف بجدة
محليات
 والدها هددها بالقتل بالرشاش.. تفاصيل جديدة في واقعة تعنيف “الجوهرة”
أبرز المواد
 الراتب الأدنى 5 آلاف ريال.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ (فيديو)
أبرز المواد
 هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
محليات
 “جوجل” تنافس “آيفون 13” بهاتفها الجديد
أبرز المواد
 تزامنا مع اليوم الوطني الـ91.. خطبة موحدة بجميع المساجد للتذكير بنعمة توحيد المملكة
أبرز المواد
6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أبرز المواد
الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم

الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم

أهم الاخبار
للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021

للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021

أبرز المواد
“توكلنا” يكشف عن الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص فيروس كورونا

“توكلنا” يكشف عن الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص فيروس كورونا

أبرز المواد

6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1030474
المناطق - الرياض:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,373، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,411، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,651 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

روابط ذات صلة

الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم

الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم
وكيل وزارة الصحة: المصابون بمتحور”ميرس” لديهم استجابة مناعية تفاعلية ضد “كورونا”

وكيل وزارة الصحة: المصابون بمتحور”ميرس” لديهم استجابة مناعية تفاعلية ضد “كورونا”
إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*