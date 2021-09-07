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استشاري جلدية يحذر من “الوشم”.. ويكشف: هذه الألوان يصعب إزالتها

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استشاري جلدية يحذر من “الوشم”.. ويكشف: هذه الألوان يصعب إزالتها

استشاري جلدية يحذر من “الوشم”.. ويكشف: هذه الألوان يصعب إزالتها
الوشم
http://almnatiq.net/?p=1030485
محررو المناطق:

أكد استشاري جلدية، أن إزالة “الوشم” من الجسم شبه مستحيل، ولا يوجد فرق بين الوشم الدائم والمؤقت، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل علمي على أن “التاتو” يسبب السرطان.

وفي تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، قال: ما فيه دراسات بتقول إنه ممكن يسبب السرطان، ولا أعتقد إن فيه دليل علمي قوي على ذلك، لكن الأهم واللي أشوفه فيه صعوبة هو إزالته.

وأضاف: “الناس يعتقدون إنهم ما يجوا العيادة يقولك هاشيل التاتو، التاتو هذا ممكن ياخد من 10 إلى 20 جلسة والجلد نفسه بعد نهاية الجلسات ما بيرجع طبيعته الأصلية، يكون فيه تغير في الألوان، أو زي ما بنقول ما بيكون فيه تماثل في الألوان”.

وتابع: “إزالة الوشم ماهو مستحيل 100%، لكن في وشوم صعب جدًا إزالتها، خصوصًا بعض الألوان مثل الأحمر والبرتقالي والأبيض، هذه ألوان صعب جدا جدا إزالتها، وأكثر ما نشوفها في مجتمعنا تاتو الشفايف الأحمر مشكلتها مع الليزر إنها تتحول إلى اللون الأسود”.

 

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