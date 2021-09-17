هل يمكن تسجيل “مستخدم جديد” في حال وجود الشخص خارج المملكة؟.. “توكلنا” يجيب

محررو المناطق:

كشف تطبيق “توكلنا” صعوبة التسجيل في التطبيق كمستخدم جديد أثناء وجود الشخص خارج المملكة، مشيرًا إلى أن المواطنين والمقيمين لا يستطيعون تغيير رقم جوالاتهم خارج المملكة لأنها مرتبطة في التطبيق.

وقال حساب التطبيق عبر تويتر: “كما لا يمكن تحديث الجوالات أو تعريفها أثناء وجود الأشخاص في الخارج، ويمكن فقط استخدام التطبيق للمستفيد خارج المملكة في حال كان مسجلا مسبقا من داخل المملكة، ووجوده في 75 دولة محددة تمثل دول المرحلة الأولى التي يعمل فيها تطبيق “توكلنا”، وتتاح فيها الاستفادة من خدماته”.

وأوضح التطبيق، أن الـ75 دولة التي تمثل المرحلة الأولى التي يعمل فيها التطبيق هي: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، موريتانيا، البوسنة والهرسك، إندونيسيا، أفغانستان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، الهند، إريتريا، إثيوبيا، سيريلانكا، الفلبين، بنغلاديش، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، بروناي، بلجيكا، بولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، ماليزيا، موناكو، نيوزيلاندا، هولندا، الجبل الأسود، المالديف، أذربيجان.