احدث الأخبار

“النقل” تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق
أبرز المواد
 فرض رسوم بحد أعلى مليون ريال.. 23 مادة لنظام التكاليف القضائية
أبرز المواد
 قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع
أبرز المواد
 6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة: 4 فئات من الأطفال يتأثرون بمضاعفات كورونا أكثر من غيرهم
أهم الاخبار
 للمرة الثانية.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021
أبرز المواد
 “توكلنا” يكشف عن الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص فيروس كورونا
أبرز المواد
 خطيب المسجد النبوي: الحياة الدنيا دار عملٍ وبذل يعمُرها الإنسان بما شاء
محليات
 تخفيض مخالفات المرور إلى 75%.. شائعة جديدة تغزو مواقع التوصل
أبرز المواد
 إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف بجدة
محليات
 والدها هددها بالقتل بالرشاش.. تفاصيل جديدة في واقعة تعنيف “الجوهرة”
أبرز المواد
 الراتب الأدنى 5 آلاف ريال.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ (فيديو)
أبرز المواد
“النقل” تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق

“النقل” تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق

أبرز المواد
فرض رسوم بحد أعلى مليون ريال.. 23 مادة لنظام التكاليف القضائية

فرض رسوم بحد أعلى مليون ريال.. 23 مادة لنظام التكاليف القضائية

أبرز المواد
قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين النجم الساطع

أبرز المواد
6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

6 حالات وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أبرز المواد

“النقل” تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق

“النقل” تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق
http://almnatiq.net/?p=1030494
المناطق - واس:
حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الوفيات على الطرق خلال السنوات الماضية، وذلك نظير جهودها المستمرة في رفع جودة الطرق، وتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات السلامة.
وشهدت الأعوام الماضية انخفاض في إجمالي الوفيات على الطرق لكل 100 ألف شخص، ففي عام 2016 كانت الوفيات على الطرق تُقدر بـ28.8 حالة، وفي عام 2017 وصل إجمالي الوفيات إلى 23.4 حالة، وبذلك واصلت الوزارة جهودها في خفض الوفيات لتصل في عام 2018 إلى 17.6 حالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 16.8، حتى وصلت في عام 2020 إلى 13.4 حالة.

وزارة النقل تواصل جهودها

وتستهدف الوزارة وفق إستراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لخفض الوفيات على الطرق في عام 2030 إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص.
يذكر أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن بالمملكة، كما تستهدف إستراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وستواصل جهودها وأعمالها وفق عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

رئيس شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية: بعض الشوارع تفتقد لمقومات السلامة

رئيس شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية: بعض الشوارع تفتقد لمقومات السلامة
“المرور” يُطيح بقائد مركبة قطع الطريق للسير عكس الاتجاه بجدة

“المرور” يُطيح بقائد مركبة قطع الطريق للسير عكس الاتجاه بجدة
النقل: 500% زيادة في نسبة السيدات اللاتي يعملن في مجال تطبيقات التوصيل بالمملكة

النقل: 500% زيادة في نسبة السيدات اللاتي يعملن في مجال تطبيقات التوصيل بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*