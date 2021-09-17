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عبدالله القشيري: شرب 3 أكواب شاي أخضر يوميًا يساعد في حرق الدهون

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عبدالله القشيري: شرب 3 أكواب شاي أخضر يوميًا يساعد في حرق الدهون

عبدالله القشيري: شرب 3 أكواب شاي أخضر يوميًا يساعد في حرق الدهون
http://almnatiq.net/?p=1030503
محررو المناطق:

كشف الدكتور عبدالله القشيري، إن شرب 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم يزيد فعالية الجسم في حرق الدهون.

وقال القشيري، في تصريحات تلفزيونية، إن الشاي الأخضر يعمل على زيادة حرق الدهون، أو زيادة استهلاك الطاقة، إن صح التعبير،أو تحسين فعالية الجسم في استهلاك الطاقة سواء من الأكل أو من الشرب.

وأضاف: “وبالتالي نستفيد من الشاي الأخضر كمشروب مساند موازي مساعد لعملية حرق الدهون، إضافة إلى برامج الحمية وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة، وفي متوسط عدد شرب الشاي الأخضر يوميا يكون من كوب إلى 3 أكواب في المتوسط”.

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