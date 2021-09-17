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“المرشدي”: “كلوب هاوس” من أخطر 3 منصات اجتماعية لهذه الأسباب (فيديو)

“المرشدي”: “كلوب هاوس” من أخطر 3 منصات اجتماعية لهذه الأسباب (فيديو)

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“المرشدي”: “كلوب هاوس” من أخطر 3 منصات اجتماعية لهذه الأسباب (فيديو)

“المرشدي”: “كلوب هاوس” من أخطر 3 منصات اجتماعية لهذه الأسباب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030520
محررو المناطق:

اعتبر الدكتور جارح المرشدي أستاذ الإعلام، تطبيق كلوب هاوس أخطر منصة اجتماعية، بسبب ما أسماه “احتضانها الصراعات الفكرية”.

وقال المرشدي، في تصريحات متلفزة، كل منصة لها خطورة معينه لكن أنا أرى أن هذا التطبيق خطيرا جدا، ويعد من أخطر 3 منصات، وخطورته تكمن في عملية التجنيد والاستقطاب.

وأضاف، أن هناك محاولات لتجنيد الشباب عبر المنصة، وبطريقة قد لايعلمها الشخص نفسه ويقومون بإعطاءه الهدايا ولكنها هي ليست هدايا بل هي عملية  توظيف غير مباشر.

 

 

 

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