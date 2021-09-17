غیابات بالجملة في قائمة برسیبولیس الإيراني قبل مواجهة الهلال المرتقبة

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تشهد قائمة فريق برسیبولیس، غيابات بالجملة في المباراة المرتقبة أمام فريق الهلال،بسبب مغادرة عديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.

وضمت القائمة، أحمد نوراللهي، لاعب وسط، الذي انتقل إلی شباب الأهلي، وشهریار مغانلو، مهاجم الفريق السابق الذي انتقل إلی سباهان، وأخيرا المدافع حسین کنعاني زادغان، الذي انتقل إلى الأهلي القطري.

وفي وقت سابق، أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني، على أن تقام يوم السبت 16 من أكتوبر المقبل، في المملكة.

من ناحية أخرى، قال حميد مطهري المدرب المساعد لنادي برسبوليس الإيراني، إن الهلال فريق قوي للغاية ولديه أجانب على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن فريقه لا يملك إلا لاعبًا أجنبيًا واحدًا وهو حارس المرمى الكرواتي بوزيدار، لكنهم قادرون على هزيمته.