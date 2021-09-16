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فائدة مذهلة في تناول عصير الرمان لمرضى السكر (فيديو)

فائدة مذهلة في تناول عصير الرمان لمرضى السكر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030528
محررو المناطق

قال الدكتور عبدالله القشيري أستاذ الطب البديل، إن كوب من عصير الرمان يوميا لمدة 3 أشهر يخفض الالتهابات في الجسم خاصة لدى مرضى السكر.

وأضاف القشيري في لقاء مع برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الدراسات التي تمت على عدد كبير من الأشخاص كلهم مصابين بمرض السكر من النوع الثاني، وجد أن له دور في تخفيض حدة الالتهاب في الجسم.

 

 

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