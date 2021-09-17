احدث الأخبار

وزير خارجية اليمن يسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي خلال لقائه المبعوث الأممي
أبرز المواد
 ضبط 3145 مركبة توقف أصحابها بأماكن مُخصصة لذوي الإعاقة
محليات
 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “هاشمي” و “علي” لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري 
دولي
 محاولة تهريب 197 كيلوجرام حشيش مُخدر بصندوق شاحنة.. وشرطة جازان تُحبطها
محليات
 تنبيه برياح نشطة وسحب رعدية على حائل
محليات
 غیابات بالجملة في قائمة برسیبولیس الإيراني قبل مواجهة الهلال المرتقبة
أبرز المواد
 فائدة مذهلة في تناول عصير الرمان لمرضى السكر (فيديو)
صحة
 أخصائية: 800 امرأة تتوفى أثناء الولادة سنوياً حول العالم (فيديو)
صحة
 “عسيري” يوضح حقيقة هامة حول تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
محليات
 عبدالله القشيري: شرب 3 أكواب شاي أخضر يوميًا يساعد في حرق الدهون
أبرز المواد
 استشاري جلدية يحذر من “الوشم”.. ويكشف: هذه الألوان يصعب إزالتها
أبرز المواد
 هل يمكن تسجيل “مستخدم جديد” في حال وجود الشخص خارج المملكة؟.. “توكلنا” يجيب
أبرز المواد
وزير خارجية اليمن يسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي خلال لقائه المبعوث الأممي

وزير خارجية اليمن يسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي خلال لقائه المبعوث الأممي

أبرز المواد
ضبط 3145 مركبة توقف أصحابها بأماكن مُخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 3145 مركبة توقف أصحابها بأماكن مُخصصة لذوي الإعاقة

محليات
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “هاشمي” و “علي” لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري 

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “هاشمي” و “علي” لعلاقتهم بحزب الله والحرس الثوري 

دولي
محاولة تهريب 197 كيلوجرام حشيش مُخدر بصندوق شاحنة.. وشرطة جازان تُحبطها

محاولة تهريب 197 كيلوجرام حشيش مُخدر بصندوق شاحنة.. وشرطة جازان تُحبطها

محليات

أخصائية: 800 امرأة تتوفى أثناء الولادة سنوياً حول العالم (فيديو)

أخصائية: 800 امرأة تتوفى أثناء الولادة سنوياً حول العالم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030529
محررو المناطق

كشفت أخصائية التثقيف الصحي وسلامة المرضى لمياء الهزاني، عن وفاة 800 امرأة كل عام عالمياً خلال فترات الحمل والولادة.

 

وأوضحت الهزاني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الوفاة أثناء الحمل والولادة خطير ويجب حماية السيدات من هذا الأمر.

 

ولفتت إلى أن هناك سعي بالفترة الحالية لجمع إحصائيات وأرقام حول الأضرار الخاصة بالحمل والولادة في المملكة.

 

روابط ذات صلة

اليابان تدين هجمات”الحوثي” الإرهابية على المدنيين بالمملكة

اليابان تدين هجمات”الحوثي” الإرهابية على المدنيين بالمملكة
ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو
“الصحة العالمية” تنشر بحثًا سعوديًا حول فيروس “كورونا”

“الصحة العالمية” تنشر بحثًا سعوديًا حول فيروس “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*