أخصائية: 800 امرأة تتوفى أثناء الولادة سنوياً حول العالم (فيديو)

محررو المناطق

كشفت أخصائية التثقيف الصحي وسلامة المرضى لمياء الهزاني، عن وفاة 800 امرأة كل عام عالمياً خلال فترات الحمل والولادة.

وأوضحت الهزاني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الوفاة أثناء الحمل والولادة خطير ويجب حماية السيدات من هذا الأمر.

ولفتت إلى أن هناك سعي بالفترة الحالية لجمع إحصائيات وأرقام حول الأضرار الخاصة بالحمل والولادة في المملكة.