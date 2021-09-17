أخصائية: 800 امرأة تتوفى أثناء الولادة سنوياً حول العالم (فيديو)

كشفت أخصائية التثقيف الصحي وسلامة المرضى لمياء الهزاني، عن وفاة 800 امرأة كل عام عالمياً خلال فترات الحمل والولادة.
وأوضحت الهزاني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الوفاة أثناء الحمل والولادة خطير ويجب حماية السيدات من هذا الأمر.
ولفتت إلى أن هناك سعي بالفترة الحالية لجمع إحصائيات وأرقام حول الأضرار الخاصة بالحمل والولادة في المملكة.
فيديو | لمياء الهزاني لـ #برنامج_120: 800 امرأة تموت كل عام عالميا أثناء الولادة#الإخبارية pic.twitter.com/AtyG2nQAUN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2021
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