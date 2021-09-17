 “مجلس الوزراء” يعتمد الحساب الختامي للسنة المالية

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نشرت الجريدة الرسمية “أم القري”، قرار مجلس الوزراء والذي ينص على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية.

وجاء نص القرار

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60173 وتاريخ 19 /10/ 1442هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 6524 وتاريخ 28 /6/ 1442هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1439/ 1440هـ) (2018م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1635) وتاريخ 16 /9/ 1442هـ، ورقم (96) وتاريخ 14 /1/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/11/ت) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (655) وتاريخ 20 /1/ 1443هـ.

يقرر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1439/ 1440هـ) (2018م)، رئيس مجلس الوزراء.