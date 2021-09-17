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صاحبة ذهبية الجودو في البطولة العربية للكفيفات: الآن تحقق حلمي (فيديو)

صاحبة ذهبية الجودو في البطولة العربية للكفيفات: الآن تحقق حلمي (فيديو)

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صاحبة ذهبية الجودو في البطولة العربية للكفيفات: الآن تحقق حلمي (فيديو)

صاحبة ذهبية الجودو في البطولة العربية للكفيفات: الآن تحقق حلمي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030572
محررو المناطق:

قالت لاعبة الجود “في الجعيد”، الحائزة على ذهبية البطولة العربية للكفيفات، إن تحقيقها للميدالية الذهبية كان حلم يراودها بأن تكون أول قتاة من المملكة تحصد هذه الجائزة، مؤكدة أن هذا الإتجاز هو  مهم جدا لأهلها وللمملكة ولكل مواطن بالممكلة

وأضافت في تصريحات متلفزة: “هذه كانت أول بطولة لي كلاعبة وكانت أول بطولة خارجية أشارك فيها، و كانت ناجحة جدا”.

وأضافت، أنها تدربت على يدة سيدة في نادي الحامعة وهي التي علمتها فنون الجودو ، مشيرة إلى أن النادي أقام معسكر تدريبي ناجح قبل البطولة بـ10 أيام.

 

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