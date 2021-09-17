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إدارة الاتحاد تحفز لاعبي الفريق بهذا الأمر لتخطي “النصر”

إدارة الاتحاد تحفز لاعبي الفريق بهذا الأمر لتخطي “النصر”
http://almnatiq.net/?p=1030582
محررو المناطق

كشفت مصادر، عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد قراراً جديداً لتحفيز لاعبي الفريق الأول قبل لقاء النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

وسلمت الإدارة راتب شهر للاعبي الفريق الأول بالنادي خلال الساعات الماضية، كما رصدت مكافأة خاصة للفوز على العالمي.

 

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من 3 جولات، فيما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات.

 

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على تراكتور الإيراني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي بقطر.

 

ويلتقي الاتحاد مع التعاون ثم الأهلي في الجولتين السادسة والسابعة من بطولة الدوري، حيث ستقام الأولى يوم 24 سبتمبر، والثانية في الأول من أكتوبر.

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