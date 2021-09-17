نجم بيرسبوليس السابق: سنهزم الهلال بسهولة.. عليهم أن يقلقوا منا

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أبدى لاعب فريق بيرسبوليس الإيراني السابق مرتضى كرماني، ثقته الكبير في فوز فريقه على الهلال خلال المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات صحفية: “على الهلال أن يبدي قلقه من مواجهة بيرسبوليس، أعتقد أننا سنهزمهم بسهولة”.

وأسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، التي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع نادي الهلال في صدام شرس أمام برسبوليس الإيراني، إلى جانب وقوع نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.