“التجارة” تحذر من حملات تخفيضات الأسعار دون ترخيص

محررو المناطق:

أكدت وزارة التجارة، أن تنظيم الشركات والمعارض التجارية، حملات لتخفيضات الأسعار دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للنظام تعرض مرتكبها للإحالة إلى النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بعض الحملات يحمل غشا وتغريرا بالمستهلكين وعدم المصداقية، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل الشروع في التخفيضات التجارية.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر إعلامية، أنه تقرر نقل أسواق النفع العام في جدة من “الشؤون البلدية” إلى “البيئة والمياه والزراعة”.

https://twitter.com/i/status/1438873339162923011