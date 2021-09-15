الكشف عن سر البرودة داخل صحن الكعبة وقت اشتداد الشمس (فيديو)

محررو المناطق

كشف تقرير مصور عن خصائص رخام المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكيف لا يشعر الزوار والمعتمرين بالحرارة.

وقال التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، إن هذا الرخام لا يعكس أشعة الشمس، ولا يمتص الحرارة، والمعتمر والمصلي لا يشعر بحرارة هذا الرخام حتى في أعلى درجات الحرارة، كما أن اتجاه الرخام يكون في اتجاه القبلة أي اتجاه الكعبة المشرفة.

وأضاف التقرير، أن العاصمة المقدسة إذا ما سجلت حرارة من 49 إلى 50 درجة لا يشعر المعتمر عندما يطوف حول الكعبة المشرفة وفي أشعة الشمس القوية بحرارة هذا الرخام”.

وأشار التقرير الي إن ما يميز هذا الرخام أنه يمتص الرطوبة في الليل من خلال فتحات صغيرة جدًا وفي أول النهار يتم إخراج هذه الرطوبة حتى لا يزعج زوار المسجدين، وهذا الرخام يتم استيراده من خارج المملكة.

وقال التقرير إن البعض يعتقد أن هناك مواسير للتبريد أسفل الرخام وهذا ما نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأكدت أنه لا يوجد أي مواسير أسفل هذا الرخام، وإنما نوعية الرخام ومواصفاته هي ما تعكس هذا الشعور.