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تقرير عالمي يكشف نشاط الجرائم الإلكترونية عبر “تليجرام” 

تقرير عالمي يكشف نشاط الجرائم الإلكترونية عبر “تليجرام” 
http://almnatiq.net/?p=1030605
المناطق_ وكالات

أظهر تقرير صحفي عالمي عن ارتفاع معدل الجريمة الإلكترونية عبر تطبيق التراسل المشفر “تليجرام”، مشيراً إلي إن التطبيق يشهد حاليا ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية.

وكشف التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، عن أن تحقيقا صحفيا كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق “تليغرام” منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية، لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.

وشهد استخدام جرائم الإنترنت عبر تليجرام ارتفاعا بنسبة 100% تقريبا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسة الخصوصية على تطبيق “واتسآب”.

وأشار المحققون إلى أن تطبيق تليجرام شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، التي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبا.

ويبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال تليجرام.

ورغم أن تليجرام يزيد عدد كبير من تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن النشاطات المتزايدة تجعل السيطرة عليها أمر صعب.

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