توزيع 5 آلاف مظلة على المعتمرين بصحن المطاف في المسجد الحرام

المناطق_ وكالات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بتوزيع 5000 مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة مظلتك بين يديك إحدى برامج حملة الرئاسه العامة التي أطلقتها بعنوان “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” والتي تهدف لتوفير أرقي وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتاتي مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته

وأوضح رئيس اللجنة المعنية في الرئاسة جنادي بن علي مدخلي بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وأكد مدخلي أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمه للمعتمرين والزوار وذلك تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – ومواكبة لرؤية المملكة ( 2030 ) ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الإحترازية مضيفاً أن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.