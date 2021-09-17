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سماعات سوني اللاسلكية العازلة للضوضاء متاحة الآن في المملكة

سماعات سوني اللاسلكية العازلة للضوضاء متاحة الآن في المملكة

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سماعات سوني اللاسلكية العازلة للضوضاء متاحة الآن في المملكة

سماعات سوني اللاسلكية العازلة للضوضاء متاحة الآن في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1030615
المناطق- وكالات:

باتت سماعات الأذن اللاسلكية العازلة للضوضاء (WF-1000XM4)، التي تنتجها شركة “سوني” الشرق الأوسط وأفريقيا، متوفرة في الممكلة، باللونين الأسود والفضي وبسعر 1,199 ريالا.

وذكرت شركة سوني، أن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء الرائد في الصناعة، ويجري تشغيلها بواسطة المعالج المدمج V1 المصمم حديثًا؛ ويوفر أداء إلغاء الضجيج المطور وتقنية Bluetooth ‘System on Chip’ أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء رغم استخدامه طاقة أقل من سابقه.

وبحسب الشركة، يتيح وجود النظام المدمج على رقاقة المعالجة قدرات عزل ذكية أكثر تسمح بالوصول لمستوى أعلى في إلغاء الضوضاء مقارنة مع السماعات الأخرى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن سوني سماعات WF-1000XM4 اللاسلكية، صمتت لتلائم كل أذن وتوفير تجربة مخصصة تتكيف مع كل حالة؛ كما دعمتها بتقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة High-Resolution Audio Wireless، بفضل تقنية ترميز الصوت LDAC المعتمدة من تطويرها.

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