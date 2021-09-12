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“الحج والعمرة”: 10 ملايين مُعتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية

“الحج والعمرة”: 10 ملايين مُعتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية

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توزيع 5 آلاف مظلة على المعتمرين بصحن المطاف في المسجد الحرام

توزيع 5 آلاف مظلة على المعتمرين بصحن المطاف في المسجد الحرام

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“الحج والعمرة”: 10 ملايين مُعتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية

“الحج والعمرة”: 10 ملايين مُعتمر منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية
http://almnatiq.net/?p=1030616
محررو المناطق

أعلنت وزارة الحج والعمرة، تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة.

 

وأوضحت الوزارة، أن عدد التأشيرات تجاوزت مع بداية عمرة عام 1443هـ، 12 ألف تأشيرة من مختلف الدول.

 

وجندت الوزارة، كل مجهوداتها في تقديم الخدمة للمعتمرين والمصلين والزوار، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان ومنع انتشار فيروس “كورونا”.

 

ودعت ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامتهم.

 

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزّعين على 8 فترات تشغيلية، مشيراً إلى أنه يتم إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق “توكّلنا” المتكامل تقنياً مع منصة “اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال”.

 

وأهاب بأخذ اللقاح كشرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة.

 

ولفت إلى أن الجهات الصحية المُختصة في المملكة أقرت أمان إعطاء لقاح فيروس كرونا للفئات العمرية من 12 عاماً فما فوق، وعليه فقد تم السماح بمنح التصاريح لأداء المناسك والصلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية بشرط أخذهم اللقاح وظهور حالة التحصين في تطبيق “توكلنا”.

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