لقاء ودي بين ولي العهد وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني بالإمارات في البحر الأحمر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الجمعة، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد.

ووصف اللقاء الذي عقد في البحر الأحمر بالودي.