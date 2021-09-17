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لقاء ودي بين ولي العهد وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني بالإمارات في البحر الأحمر

لقاء ودي بين ولي العهد وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني بالإمارات في البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1030620

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الجمعة، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد.
ووصف اللقاء الذي عقد في البحر الأحمر بالودي.

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