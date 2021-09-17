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علماء يحذرون من نقص وشيك في القهوة والسكر لهذه الأسباب

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علماء يحذرون من نقص وشيك في القهوة والسكر لهذه الأسباب

علماء يحذرون من نقص وشيك في القهوة والسكر لهذه الأسباب
القهوة
http://almnatiq.net/?p=1030626
المناطق- وكالات:

بسبب الجفاف الذي سينجم عن التغيرات المناخية الخطيرة في المستقبل القريب، حذّر علماء في معهد ستوكهولم للبيئة، من نقص وشيك في القهوة والسكر، وفقا لما ذكره موقع (NEWS.ru).

وبحسب البحث، فإنه بحلول عام 2099، يوجد احتمال كبير يصل إلى 59% لفقد بعض المحاصيل الأساسية بسبب الجفاف، إذ سيؤثر الاحتباس الحراري على إنتاج القهوة والسكر بشكل أساسي. سينخفض ​​المعروض من قصب السكر بنسبة 58.5%، بينما سينخفض ​​إنتاج بن أرابيكا بنسبة 45.2%.

وذكر الباحثون، إن التأثير البيئي الأكثر ضررًا على صناعة الأغذية في العالم سيكون في الصين والولايات المتحدة والبرازيل، في وقت أكد فيه البحث المنشور أن روسيا وكندا ستتمكنان من زيادة عدد حقول الذرة وفول الصويا والأرز.

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