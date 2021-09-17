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لماذا ترتفع أسعار السيارات بالمملكة عن بقية أسواق الخليج؟.. مُختص يوضح الأسباب

لماذا ترتفع أسعار السيارات بالمملكة عن بقية أسواق الخليج؟.. مُختص يوضح الأسباب
http://almnatiq.net/?p=1030672
محررو المناطق

أوضح مهتم بقطاع السيارات، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في المملكة مقارنة بالأسواق الخليجية.

 

وقال المهتم بقطاع السيارات أحمد الحربي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك فروقات في الأسعار بين المملكة وأسواق الخليج، مشيراً إلى أن ذلك يعودة لعدة أسباب.

 

ولفت إلى أن أسباب ذلك تتضمن الكلفة الشتغيلية التي يتكبدها وكلاء السيارات، والرسوم العالية والضرائب، وحجم الطلب الكبير بالمملكة على السيارات، وتنافس المشترين على الموديلات الحديثة للسيارات.

 

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