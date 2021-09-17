لماذا ترتفع أسعار السيارات بالمملكة عن بقية أسواق الخليج؟.. مُختص يوضح الأسباب

أوضح مهتم بقطاع السيارات، أسباب ارتفاع أسعار السيارات في المملكة مقارنة بالأسواق الخليجية.
وقال المهتم بقطاع السيارات أحمد الحربي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك فروقات في الأسعار بين المملكة وأسواق الخليج، مشيراً إلى أن ذلك يعودة لعدة أسباب.
ولفت إلى أن أسباب ذلك تتضمن الكلفة الشتغيلية التي يتكبدها وكلاء السيارات، والرسوم العالية والضرائب، وحجم الطلب الكبير بالمملكة على السيارات، وتنافس المشترين على الموديلات الحديثة للسيارات.
لماذا أسعار السيارات في المملكة أعلى مقارنة بالأسواق الخليجية المشابهة؟.. خبير يُجيب@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/11x6iDNXtU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق