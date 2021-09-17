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بريطانيا تخفف قيود كورونا على المسافرين.. وتلغي الحجر للقادمين من المملكة

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بريطانيا تخفف قيود كورونا على المسافرين.. وتلغي الحجر للقادمين من المملكة

بريطانيا تخفف قيود كورونا على المسافرين.. وتلغي الحجر للقادمين من المملكة
http://almnatiq.net/?p=1030691
محررو المناطق

قررت بريطانيا اليوم الجمعة، تخفيف قواعد السفر للأشخاص القادمين إليها والمغادرين منها، وذلك اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.

 

واستغنت بريطانيا عن متطلبات إجراء فحوص “كورونا” المُكلفة للمُسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، وذلك للقادمين من كل الدول بما فيها المملكة.

 

وتخلت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر، وأضافت 8 دول إلى قائمتها للدول الآمنة.

 

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابز، إن المُسافرين العائدين إلى بريطانيا من مصر وتركيا وباكستان والمالديف لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم، وذلك بعد رفع تلك الدول مما يسمى بقائمة “كوفيد الحمراء” للسفر.

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