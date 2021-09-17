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مدير عام “الأمر بالمعروف” بمنطقة الباحة يناقش استعدادات العمل في اليوم الوطني

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مدير عام “الأمر بالمعروف” بمنطقة الباحة يناقش استعدادات العمل في اليوم الوطني

مدير عام “الأمر بالمعروف” بمنطقة الباحة يناقش استعدادات العمل في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1030697

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي اجتماعًا عن بعد برؤساء هيئات المحافظات حضره عدد من قيادات الفرع.

و استعرض خطة العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة اليوم الوطني، كما أثنى على أعمال الهيئات في تفعيل الحملات وتسيير الأعمال الإدارية والميدانية بما يتوافق مع خطط الفرع.

عقب ذلك ناقش فضيلته المحاور المدرجة في جدول الاجتماع.

وفي الختام رفع الشيخ شراحيلي شكره إلى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ؛ أمير منطقة الباحة على مايلقاه الفرع من دعم واهتمام وتوجيهات،  كما رفع شكره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على اهتمامه ومتابعته مثمناً لقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ما ترفل به هذه البلاد من تطور .

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