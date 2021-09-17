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فهد البلوي: تمريض المملكة به كفاءات وليس أقل من المستويات العالمية (فيديو)

فهد البلوي: تمريض المملكة به كفاءات وليس أقل من المستويات العالمية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030708
محررو المناطق

قال الدكتور فهد البلوي رئيس المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن التمريض بالمملكة ليس أقل من المستويات العالمية، مؤكدا وجود وفرة في الكفاءات.

وأضاف البلوي في لقاء مع برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن هناك شغف كبير عند هيئة التمريض بالمملكة، بالإضافة إلي اهتمامهم بالتعليم والتدريب وهو ما يدفعهم للتميز.

وأكد البلوي، أن تمريض المملكة متميز في كافة القطاعات الصحية سواء كان في وزارة الصحة  أو المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.

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