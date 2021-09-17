فهد البلوي: تمريض المملكة به كفاءات وليس أقل من المستويات العالمية (فيديو)

قال الدكتور فهد البلوي رئيس المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن التمريض بالمملكة ليس أقل من المستويات العالمية، مؤكدا وجود وفرة في الكفاءات.
وأضاف البلوي في لقاء مع برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن هناك شغف كبير عند هيئة التمريض بالمملكة، بالإضافة إلي اهتمامهم بالتعليم والتدريب وهو ما يدفعهم للتميز.
وأكد البلوي، أن تمريض المملكة متميز في كافة القطاعات الصحية سواء كان في وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.
د. فهد البلوي – رئيس المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
التمريض السعودي ليس أقل من المستويات العالمية، ولدينا كثرة ووفرة في الكفاءات #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JktWkdUj7h
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2021
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