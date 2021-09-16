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آل جابر يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن

آل جابر يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن

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الرياضة

آل جابر يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن

آل جابر يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن
http://almnatiq.net/?p=1030715
محررو المناطق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض، بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

ونوقش خلال اللقاء جهود المملكة والخطوات المشتركه لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .
كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، وعلى أهمية عودة الحكومة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

 

 

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