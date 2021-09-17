اعتماد أسماء محلية جديدة لشوارع الرياض.. هذه أبرزها

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http://almnatiq.net/?p=1030731
المناطق ـ الرياض:

أعلن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، البدء بتعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع مدينة الرياض؛ في إطار الحفاظ على ذاكرة الرياض المكانية.

 

ولفت إلى أنه تم جرى استهداف 17 طريقاً في المرحلة الأولى، على أن يتم إدراج مراحل أخرى حتى تشمل كافة مناطق العاصمة.

 

ونوه إلى أن أبرز الأسماء الجديدة تتضمنت “نجد، والدهناء، والمحزم، والتنهاة، والوصيل، ودخنة، ومشرفة، والعاذرية، والسهباء”.

 

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