اعتماد أسماء محلية جديدة لشوارع الرياض.. هذه أبرزها

أعلن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، البدء بتعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع مدينة الرياض؛ في إطار الحفاظ على ذاكرة الرياض المكانية.
ولفت إلى أنه تم جرى استهداف 17 طريقاً في المرحلة الأولى، على أن يتم إدراج مراحل أخرى حتى تشمل كافة مناطق العاصمة.
ونوه إلى أن أبرز الأسماء الجديدة تتضمنت “نجد، والدهناء، والمحزم، والتنهاة، والوصيل، ودخنة، ومشرفة، والعاذرية، والسهباء”.
حفاظًا على ذاكرة الرياض المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة، بدأنا في أمانة منطقة الرياض بتعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع المدينة..
نستهدف في المرحلة الأولى 17 طريقًا، وستتدرج المراحل إلى أن تشمل كافة مناطق العاصمة.. pic.twitter.com/Z0D0pkZ68w
— فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف (@BinAyyafFaisal) September 17, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق