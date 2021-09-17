3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا

محررو المناطق

أعلنت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، عن الاشتراطات الجديدة التي سيتم تطبيقها على المواطنين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا اعتباراً من 4 أكتوبر 2021.

وشددت على عدم وجود حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة:

1- الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المُعتمدة لدى بريطانيا.

2ـ إجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، ويمكن الحجز لذلك على الرابط التالي: ” https://gov.uk/find-travel-test-provider”.

3ـ تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة على الرابط التالي: “https://gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk”.