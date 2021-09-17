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3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا

3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=1030735
محررو المناطق

أعلنت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، عن الاشتراطات الجديدة التي سيتم تطبيقها على المواطنين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا اعتباراً من 4 أكتوبر 2021.

 

وشددت على عدم وجود حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط.

 

وتضمنت الاشتراطات الجديدة:

 

1- الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المُعتمدة لدى بريطانيا.

 

2ـ  إجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، ويمكن الحجز لذلك على الرابط التالي: ” https://gov.uk/find-travel-test-provider”.

 

3ـ تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة على الرابط التالي: “https://gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk”.

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