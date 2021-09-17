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ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 

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ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 

ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 
http://almnatiq.net/?p=1030741
المناطق_ وكالات

كشفت دراسة جديدة عن فائدة كبيرة الجرعة الثالثة للقاحات المضادة لفيروس كورونا بالنسبة لمرضي السرطان .

وتوصل البحث العلمي الجديد إلى نتائج غريبة بعض الشيء حول الفوائد التي قد تقدمها بعض اللقاحات، لافتا إلى فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″، بالنسبة لمرضى السرطان.

وأوضح باحثون في جمعية اللوكيميا والأورام الليمفاوية أن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم في الخلايا من فئة “بي”، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة منذ تلقيهم أول جرعتي لقاح كورونا، سُجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة.

وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جوين نيكولز: “يبدو أن جرعة لقاح كوفيد-19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى الكثير من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من العديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى المريض”.

وأوصت الدراسة بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح “فايزر” أو “موديرنا” على جرعة إضافية مدعمة.

كما دعت الدراسة المصابين بسرطان الدم بمواصلة تناولهم للعلاجات المقدمة إليهم من قبل المختصين، واستشارة أطبائهم قبل أخذ الجرعة المعززة للقاح كورونا.

من جانبه، صرح المؤلف المشارك في الدراسة لي غرينبرغر، أن مستويات الأجسام المضادة في الدراسة تراوحت بين 2.2 إلى أكثر من 2500، بعد إعطاء المرضى جرعة معززة.

وتابع غرينبرغر: “تخبرنا الأجسام المضادة أن المريض قد استجاب للتطعيم، وهذه نتيجة إيجابية، لكن خبراء اللقاحات ما زالوا يعملون لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب بالضبط للحماية من عدوى كوفيد-19 أو تقليص آثاره لأقل الحدود”.

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