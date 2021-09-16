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متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح

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متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح

متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح
وزارة التجارة
http://almnatiq.net/?p=1030760
محررو المناطق

شرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الخطوات التي يمكن أن يتبعها المُستهلكون للتأكد من حقيقة التخفيضات التي تعلنها المتاجر والمحلات.

 

وأوضح الحسين، أن تلك الخطوات تتضمن التأكد من حصول المحلات والمتاجر على ترخيص من وزارة التجارة، والتأكد من عرض المتجر أو المحل سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

 

ولفت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً معرفة صحة التخفيض عن طريق مسح الرمز الخاص بالباركود على المنتج وإدخاله بـ”تخفيضات”، والتعرف على مدى موثوقية المتاجر الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة التجارة أو من منصة “معروف”.

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