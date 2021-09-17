احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان
دولي
 متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح
محليات
 اكتشاف جديد يوضح شكل الديناصورات أكلة اللحوم 
منوعات
 ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 
صحة
 تخفي يدا بـ5 أصابع بين زعانفها..كشف علمي جديد بشأن الحيتان 
منوعات
 اعتماد أسماء محلية جديدة لشوارع الرياض.. هذه أبرزها
منطقة الرياض
 نائب وزير الصناعة يبحث مع وزير المعادن السوداني فرص التعاون
الاقتصاد
 فهد البلوي: تمريض المملكة به كفاءات وليس أقل من المستويات العالمية (فيديو)
صحة
 3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا
محليات
 الرائد يحسم ديربي القصيم ويتصدر الدوري.. والأهلي يفشل في حضور السومة
الرياضة
 آل جابر يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض مع المبعوث الأمريكي لليمن
المناطق
 وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين
منوعات
وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان

وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان

دولي
متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح

متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح

محليات
اكتشاف جديد يوضح شكل الديناصورات أكلة اللحوم 

اكتشاف جديد يوضح شكل الديناصورات أكلة اللحوم 

منوعات
ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 

ما العلاقة بين “جرعة كورونا” الثالثة ومرض السرطان؟..دراسة جديدة تفجر مفاجأة 

صحة

وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان

وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان
http://almnatiq.net/?p=1030764
محررو المناطق

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إصدار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً أحكاماً بإعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل بمثابة جريمة قتل عمد مكتملة الاركان.

 

وقال الإرياني، إن مليشيا الحوثي أخضعت الأشخاص التسعة لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في أحد المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها.

 

ولفت إلى أن أوامر القتل التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الاركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الايراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الارهابية “القاعدة، داعش” في مناطق سيطرتها.

روابط ذات صلة

ضربة جديدة للفريق الإيراني.. مهاجم برسیبولیس يغيب عن مباراة الهلال

ضربة جديدة للفريق الإيراني.. مهاجم برسیبولیس يغيب عن مباراة الهلال
البحرين تدين محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمنطقة جازان

البحرين تدين محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمنطقة جازان
وزير خارجية اليمن يسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي خلال لقائه المبعوث الأممي

وزير خارجية اليمن يسلط الضوء على الدور الإيراني التخريبي خلال لقائه المبعوث الأممي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*