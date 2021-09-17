وزير الإعلام اليمني: حكم الحوثيين بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل جريمة مكتملة الأركان

محررو المناطق

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إصدار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً أحكاماً بإعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل بمثابة جريمة قتل عمد مكتملة الاركان.

وقال الإرياني، إن مليشيا الحوثي أخضعت الأشخاص التسعة لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في أحد المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها.

ولفت إلى أن أوامر القتل التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الاركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الايراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الارهابية “القاعدة، داعش” في مناطق سيطرتها.