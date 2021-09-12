“الحج”: لم نواجه أي تحديات في إطلاق نموذج العمرة الآمن (فيديو)

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قال متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، إن هناك 3 محاور رئيسية تم الاعتماد عليها في إطلاق نموذج العمرة الآمن، مؤكدا أن الوزارة لم تواجه أي تحديات في التطبيق.

وأضاف المتحدث خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الثلاث محاور الرئيسية هي المحور الصحي والمحور الأمني والمحور التنظيمي.

وتابع سعيد، “كان هناك آلية واضحة في التنفيذ بحملة توعوية لجميع ضيوف الرحمن سواء كان من داخل المملكة أو خارجها”