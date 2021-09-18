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علامة باللسان تكشف عن نقص الحديد في الجسم

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علامة باللسان تكشف عن نقص الحديد في الجسم

علامة باللسان تكشف عن نقص الحديد في الجسم
http://almnatiq.net/?p=1030772
المناطق_ وكالات

يعتبر الحديد من أهم العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، وأي نقص فيه يتسبب الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولكن قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص هذا المعدن.

ومن الممكن أن ينجم انخفاض مستوى الحديد، الذي يؤدي إلى فقر الدم، عن أسباب مختلفة، وقد تحدث مضاعفات إذا أصبح فقر الدم شديدا ولم يقع علاجه.

ويخلط الكثيرون بين العديد من أعراض نقص الحديد كجزء طبيعي من الحياة المجهدة التي نعيشها، مثل التعب والتركيز في العمل.

وتوجد علامة أكثر وضوحا لنقص الحديد يمكن رصدها في اللسان. وقد يعاني الشخص الذي يعاني من نقص الحديد من التهاب اللسان، وفقا لموقع Patient.info.

ويكشف الموقع الصحي أن انخفاض مستويات الحديد في الدم يؤدي إلى انخفاض مستويات الميوغلوبين، وهو بروتين في كريات الدم الحمراء يربط الحديد بالأكسجين، وهذا البروتين ضروري لصحة العضلات في الجسم بما في ذلك عضلة اللسان. وبالتالي يمكن أن تتسبب المستويات المنخفضة من الميوغلوبين في أن يصبح اللسان مؤلما وناعما ومنتفخا.

ويمكن المعاناة من تقرحات في زوايا الفم فيما تستغرق أي جروح أو خدوش وقتا طويلا للتعافي.

كما أنه تصبح الأظافر هشة وتتكسر بسهولة بسبب هذا النقص. وقد تنشأ مضاعفات أخرى أيضا من نقص الحديد، مثل التأثير على جهاز المناعة، لذا قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

كما أن أثناء الحمل يزيد أيضا من خطر حدوث مضاعفات لك ولطفلك، وهناك خطر متزايد من حدوث ولادة مبكرة واكتئاب ما بعد الولادة.

 

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