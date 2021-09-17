طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.