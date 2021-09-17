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طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق

طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق

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طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق

طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1030778

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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