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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا
http://almnatiq.net/?p=1030780

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا.

ولم يذكر التلفزيون الذي نشر الخبر نقلا عن رئاسة الجمهورية، تفاصيل عن وفاة بوتفليقة الذي كان يعاني من المرض حتى عندما كان رئيسا للجزائر، حيث تعرض لجلطة دماغية في ربيع 2013، استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوما.

يذكر أن الرئيس الجزائري السابق، حكم البلاد في مايو 1999، واستمر في منصبه طيلة 4 عهدات متتالية أي حتى 2 أبريل 2019، قبل ان يضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط الحراك الشعبي الذي كان يرفض بشدة ترشحه لعهدة خامسة وقيادة الجيش.

وشغل بوتفليقة منصب وزير الشباب والرياضة عام 1962، مباشرة بعد استقلال الجزائر، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية من عام 1963 حتى عام 1978، وعضو مجلس الثورة من عام 1975 حتى عام 1974.

كما تولى منصب وزير الدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية من مارس 1979 حتى 15 يوليو 1980, قبل ان يتوارى عن الأنظار لغاية عودته لرئاسة الجزائر.

 

 

 

 

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