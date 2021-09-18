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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

أبرز المواد
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

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طقس اليوم في المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب هذه المناطق

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة
http://almnatiq.net/?p=1030785
تقام اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، العديد من المواجهات المهمة في دوري المحترفين بالمملكة، حيث يلتقي الهلال مع الاتفاق بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم تأتي قمة كلاسيكية بين النصر والاتحاد، وبعدها يصطدم الحزم بأبها في مواجهة ساخنة من دوري المحترفين.

مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

الهلال x الاتفاق 18:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP
الحزم x أبها 18:45 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP
النصر x الاتحاد 20:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

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