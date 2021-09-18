جدول مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، العديد من المواجهات المهمة في دوري المحترفين بالمملكة، حيث يلتقي الهلال مع الاتفاق بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم تأتي قمة كلاسيكية بين النصر والاتحاد، وبعدها يصطدم الحزم بأبها في مواجهة ساخنة من دوري المحترفين.

مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

الهلال x الاتفاق 18:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

الحزم x أبها 18:45 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

النصر x الاتحاد 20:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP