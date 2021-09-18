كل ما تريد معرفته عن فيتامين “د”.. الوقت الأفضل لتناوله والأطعمة المحببة له

المناطق- وكالات:

يعد فيتامين د، من أفضل وأهم العناصر الغذائية بالنسبة للإنسان، إذ يكتسب أهميته في قدرته الفريدة على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الصحية، لكن هذا المكمل الفريد يجب أن يؤخذ بطرق محدده للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

ووفقا لموقع “mindbodygreen” المتخصص بالصحة، يقدم “فيتامين د” الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان مثل تقوية العظام وتقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الدماغ وتخفيف أعراض “ضباب الدماغ”، حيث يرتبط نقص “فيتامين د” بالاكتئاب وتقلبات المزاج الحادة.

وذكر الموقع، أن الكثير من الدراسات إلى أن الإنسان لا يحصل على الكمية الكافية من هذا المكمل عن طريق الطعام مثل اللحوم والأسماك أو أشعة الشمس، الأمر الذي قد يستدعي استهلاك المكملات المصنعة.

ونوّه موقع “mindbodygreen”، إلى وجود توقيت وأساليب مهمة لتناول هذا المكمل من أجل الحصول على أعلى استفادة ممكنة. وبحسب الدراسات، فإن “فيتامين د” هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، لذلك يفضل تناوله مع بعض المصادر.

لكن، لماذا لا يجب تناول “فيتامين د” على معدة فارغة؟ نقل الموقع الطبي عن ويتني كراوتش، الأخصائي في مجال التغذية المتكاملة، قوله، إن مكملات فيتامين د “يتم امتصاصها بشكل أفضل عند تناولها مع الأطعمة التي تحتوي على الأفوكادو أو زيت الزيتون أو الكتان أو أي مصادر أخرى للدهون المفيدة”، لذلك فإن تناول المكملات على معدة فارغة تعتبر “فكرة سيئة”.

وأضاف كراوتش: “إذا كان المكمل الغذائي الخاص بك يحتوي بالفعل على دهون كافية متضمنة (مثل زيوت السمك)، فلا داعي لتناوله مع الطعام”. وأوضح أن “هذه ميزة نادرة بين مكملات “فيتامين د” المعروضة اليوم في الأسواق، حيث تحتوي بعضها على نسب من الدهون، لذلك يمكن التحقق من هذه المعلومات بقراءة الإرشادات التي تشير إلى وجود نوع من الدهون أو الزيت لتعزيز الامتصاص موجودة مع المكمل.