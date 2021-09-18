استقرار أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 185,14 ريال

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة، حالة من الاستقرار في أسواق المعدن النفيس، حيث استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالمملكة عند 185,14 ريال؛ بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم السبت 18/9/2021 في المملكة

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 حوالي 211,58 ريال.

سعر الذهب اليوم عيار 21- سجل حوالي 185,14 ريال.

سعر الذهب اليوم عيار 18 – سجل حوالي 158,69 ريال ريال.

سعر الذهب اليوم عيار 14 – سجل حوالي 123,42 ريال.

سعر الذهب اليوم عيار 12 – سجل حوالي 105,79 ريال.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المملكة

سجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6576 ريال (1754 دولار) مقابل 6577,50 ريال (1754دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1480 ريال ( 394,78 دولار) مقابل 1479,46 ريال (394,52 دولار) أمس.