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مهاجم برسیبولیس: نسعى لحصد لقب دوري أبطال آسيا

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مهاجم برسیبولیس: نسعى لحصد لقب دوري أبطال آسيا

مهاجم برسیبولیس: نسعى لحصد لقب دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1030811
قال مهدي عبدي مهاجم برسیبولیس، إن فريق الهلال لايختلف عن الفرق الآسيوية الأخرى، مؤكدًا  سعي فريقه للفوز والتتویج بلقب دوري أبطال آسیا 2021.
ومن جهته، قال مشرف نادي برسیبولیس أفشین بیرواني إن نادي الهلال لدیه لاعبین أجانب علی المستوی العالي ولکن لا فرق لنا أن ننافس مع أي فریق.
وأشار إلى أنهم طلبوا من الاتحاد الإیراني قبل إرسال القائمة الآسیویة للتعاقد مع لاعب أجنبي جدید، لکن رفض الاتحاد مضيفا: “سنواجه مشاکل في المراحل القادمة”.
وكانت قد أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع نادي الهلال أمام برسبوليس الإيراني .

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